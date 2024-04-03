أبهى صور الروحانية والأعمال الخيرية من قلب مكة

إفطار وسحور
قال الدكتور باسم مشاط مدير مشاريع جمعية إكرام عابري السبيل بمكة المكرمة لـ«دوت الخليج» إن من الخدمات الجليلة للجمعية التشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الضيافة من إطعام وسقيا في شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن الجمعية شاركت بتقديم وجبات الإفطار والسحور لزوار المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك داخل المسجد الحرام وساحاته وفي مخيم ديوانية ثمرات مكة المكرمة بجبل الكعبة التي تشرف عليه الجمعية بالتعاون مع وقف السنبلة حيث بلغ عدد المستفيدين في المخيم من وجبة الإفطار والعشاء والسحور 22 ألف معتمر وزائر يومياً مع تقديم خدمات دفع العربات والإرشاد وفرش للمصليات المتصلة بساحات المسجد الحرام، وإعانة للمنقطعين والتائهين.
30 ألف وجبة
تطرق مشاط إلى أن الجمعية تقدم 30 ألف وجبة إفطار صائم يومياً داخل الحرم المكي الشريف و22 ألف وجبة إفطار صائم وسحور في مخبم ديوانية ثمرات مكة و10 آلاف وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي و3 آلاف وجبة إفطار صائم في مطار جدة. وألفا وجبة إفطار في مطار المدينة و20 ألف وجبة في المنافذ البرية وطرق الحرمين.
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