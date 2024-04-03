شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العشر الأواخر.. 3500 وجبة من "إكرام" للمعتكفين في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

خدمات متكاملة

الدمام - شريف احمد - شرعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة في تقديم وجبات الإفطار والسحور للمعتكفين في المسجد الحرام، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي، أن الجمعية شرعت من بداية العشر الأواخر في تقديم 3500 وجبة للمعتكفين في الإفطار والسحور، لتضاف إلى أعداد الوجبات السابقة التي تقدم من بداية شهر رمضان، التي تصل إجماليًا إلى أكثر من 15 ألف وجبة.وأضاف المطرفي أن الخطوة تأتي في سياق تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن والمعتكفين في المسجد الحرام لإعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم بأكمل وجه وكفايتهم مؤونة البحث عن الطعام.وأوضح أن وجبات المعتكفين تختلف قليلًا من حيث الأصناف عن وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعية في عدد من المواقع في المسجد الحرام، إذ تحتوي على أصناف من شأنها مساعدة الصائمين على الصيام.