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شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة" تؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الجودة في خدمة المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية د. عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، أن الجودة ركيزة أساسية في جميع ممارسات الجمعية وأنشطتها سواء الإدارية أو العملية، إذ تعمل على تعزيز كفاءة وفاعلية أعضائها من الكشافة والجوالة، وتحقيق الجودة الشاملة بتبني نظام إدارة الجودة بما يعزز تنظيم العمل في جميع أعمال الجمعية، ومنها خدمة المعتمرين والزوار.
جاء ذلك خلال جولة قام بها مع مُدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة المشرف على الخدمات الكشفية التي تقدم للمعتمرين بالمسجد الحرام عبدالله بن سعد الغنام، شملت مركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية، وكشافة وزارة التعليم المتطوعين مع الهيئة العامة لشؤون الحرمين.
كما التقى فتيات كشافة التعليم في التطوع الصحي، والجوالة المشاركين في التنظيم بمنطقة المسعى والمساندين للأمن العام.
وقدم الشكر إلى وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه ومتابعته وتشجيعه لجميع أعمال الجمعية، ومن أهمها حرصه على برامج خدمة الحجاج والمعتمرين.
جاء ذلك خلال جولة قام بها مع مُدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة المشرف على الخدمات الكشفية التي تقدم للمعتمرين بالمسجد الحرام عبدالله بن سعد الغنام، شملت مركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية، وكشافة وزارة التعليم المتطوعين مع الهيئة العامة لشؤون الحرمين.
جهود كشافة التعليموشهد المديرس الجهود المبذولة من كشافة التعليم في مجال دفع العربات، وتنظيم المسارات من صحن المطاف وإليه.
كما التقى فتيات كشافة التعليم في التطوع الصحي، والجوالة المشاركين في التنظيم بمنطقة المسعى والمساندين للأمن العام.
تقديم جميع الإمكانيات المتاحةونوه المديرس بالخدمات الكبيرة التي سخرتها الحكومة الرشيدة عبر المتابعة المستمرة وتقديم جميع الإمكانيات المتاحة لأبناء هذا الوطن الذين يبذلون كل الجهد لتلبية كل خدمة يحتاجها ضيوف بيت الله من جميع أصقاع العالم.
وقدم الشكر إلى وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه ومتابعته وتشجيعه لجميع أعمال الجمعية، ومن أهمها حرصه على برامج خدمة الحجاج والمعتمرين.