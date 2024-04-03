شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة" تؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الجودة في خدمة المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.