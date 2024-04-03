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الرياض.. الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من الحالة المناخية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.

حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء.

ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status .
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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