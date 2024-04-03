شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من الحالة المناخية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status .
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #الرياض .— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 3, 2024
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/oIf90Q6CnT