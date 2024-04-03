الرياض.. الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من الحالة المناخية

حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء.

ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.