الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا للمركز، يتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبب جريان السيول، مع رشات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والرياض.

في المقابل، من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق حائل، القصيم، نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. كما أنه لا يستبعد تشكّل الضباب في بعض مناطق جنوب غرب المملكة وبعض مناطق منطقة الرياض.

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