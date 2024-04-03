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شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات أردنية إسلامية تشيد ببرامج خادم الحرمين لتوزيع التمور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من الشخصيات الأردنية بالجهود والأعمال التي تبذلها حكومة المملكة، في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ونصرة قضاياهم، منوهين ببرنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات القيادة الرشيدة.
في البداية، عبر مفتي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الدكتور عايد عوض الجبور، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعناية الكبيرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأشار إلى أن البرنامج يغطي جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، معربا عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لإقامة هذه البرامج، سائلا الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان.
وأشار إلى أنها تساهم في نشر المحبة والخير والسلام بين أبناء المسلمين في مختلف دول العالم.
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إقامة هذه البرامج الرمضانية المباركة.
وأشار إلى أنها تقام كل عام في الأردن ويستفيد منها الآلاف من المسلمين، مما يعين الأسر المحتاجة على أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل.
ونوه بعمق العلاقات الأردنية السعودية، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج المباركة في شهر رمضان المبارك.
في البداية، عبر مفتي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين الدكتور عايد عوض الجبور، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعناية الكبيرة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
تقديم العون للفقراءوقال "الجبور": "نشكر الأخوة في وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الطيبة التي نراها من تفطير الصائم في العالمين العربي والإسلامي".
وأشار إلى أن البرنامج يغطي جميع مناطق الأردن لتقديم العون للفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، معربا عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لإقامة هذه البرامج، سائلا الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان.
نشر المحبة والخيروقال رئيس وحدة ثقافة السلام بالشرق الأوسط المستشار محمد الملكاوي، إن هذه البرامج تعد قناديل فرح سعودية رمضانية برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في مختلف بقاع العالم، معبرا عن سعادته لإقامتها في الأردن.
وأشار إلى أنها تساهم في نشر المحبة والخير والسلام بين أبناء المسلمين في مختلف دول العالم.
خادم الحرمينونوه "الملكاوي" بالجهود والأعمال التي تقدمها المملكة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذا مما يجعلها قائدة العالم الإسلامي نحو الحق، وأنها مملكة الإسلام والسلام، وهي التي تتجه لها أفئدة المسلمين خمس مرات في اليوم، وأن الله اصطفاها لتكون حاضنة الحرمين الشريفين والأراضي المقدسة.
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إقامة هذه البرامج الرمضانية المباركة.
الأسر المحتاجةوقدم مستشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور مراد نواف الرفاعي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه المبادرات الطيبة.
وأشار إلى أنها تقام كل عام في الأردن ويستفيد منها الآلاف من المسلمين، مما يعين الأسر المحتاجة على أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل.
توزيع التموربينما أكد وزير الأوقاف الأردني سابقا الدكتور هايل عبدالحفيظ داوود، أن برنامجي التفطير وتوزيع التمور تأتي ضمن الجهود والأعمال المباركة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لكافة المسلمين في أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه بعمق العلاقات الأردنية السعودية، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج المباركة في شهر رمضان المبارك.