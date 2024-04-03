شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.

وأشارت “الجوازات” إلى جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأفادت بأن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، حتى نهاية دوام يوم الإثنين بتاريخ 1445/9/29هـ، وشعبتي جوازات الصيرفي مول، والتحلية مول في محافظة جدة من الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 حتى نهاية دوام يوم الأحد 1445/9/28هـ.

وأوضحت أيضًا أن العمل في بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30 خلال أيام العيد.