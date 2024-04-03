شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل



وتشمل تأثيرات الأمطار: رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية،، وصواعق رعدية وارتفاع للأمواج وجريان للسيول.

وبيّن المركز، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم. أسبوع ممطر حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة في الأسبوع الأول من أبريل، وعلى وسط وجنوب المملكة في الأسبوع الثاني من أبريل بفرصة حدوث تصل إلى 60% أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضح المركز في تقريره للتوقعات الشبه فصلية على مناطق المملكة خلال النصف الأول من شهر أبريل، بأن التوقعات خلال الأسبوع الأول من 1-7 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة العربية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة وينبع والحناكية.وتشمل تأثيرات الأمطار: رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية،، وصواعق رعدية وارتفاع للأمواج وجريان للسيول.وبيّن المركز، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة في الأسبوع الأول من أبريل، وعلى وسط وجنوب المملكة في الأسبوع الثاني من أبريل بفرصة حدوث تصل إلى 60% أعلى من المعدل الطبيعي.وأوضح المركز في تقريره للتوقعات الشبه فصلية على مناطق المملكة خلال النصف الأول من شهر أبريل، بأن التوقعات خلال الأسبوع الأول من 1-7 أبريل تشير إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على وسط وغرب المملكة العربية السعودية في الأسبوع.