شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينة خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد العديد من الفلسطينيين اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاثة شهداء وصلوا الى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جراء قصف تعرضوا له في مدينة خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة غرب مدينة خان يونس، التي حولت قوات الاحتلال كافة الأحياء فيها لكومة من الركام، بالإضافة إلى تدمير معظم البنية التحتية للمدينة.