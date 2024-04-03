شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إصدار وتجديد 7345 شهادة صحية وفحص 9183 عينة غذاء خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

رقابة مستمرة

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 7.345 شهادة صحية خلال شهر فبراير، وفحص 9.183 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية لمتابعة امتثال المنشآت الصحية.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال.وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.