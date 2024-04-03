شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر السلام أمس الأول، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء الإسباني في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عن بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان التطورات الخطرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدا أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل، لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير.

حضر الاستقبال: وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم (الوزير المرافق)، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف.

فيما حضر من الجانب الإسباني: وزير الدولة لأمانة الشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين مانويل دي لا روتشا باثكيث، وأمين عام الأمانة العامة للشؤون الخارجية لرئاسة الحكومة إيما أباريثي باثكيث دي براغا، ومدير إدارة الشؤون الخارجية ماريا ديل بيلار سانشيث بييا سوليس، والسفير لدى المملكة خورخي ايبيا سيرا، وعدد من المسؤولين.