وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الإعلام سلمان الدوسري مساء أمس الأول، عددا من مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وجرى الاطلاع على سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء، خلال تغطية موسم العمرة في رمضان المبارك.

وشملت الزيارة التفقدية مقر قناة القرآن الكريم في المسجد الحرام، حيث كان في استقباله مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.

واطلع وزير الإعلام على استوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.

وفي ختام الزيارة أشاد سلمان الدوسري بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.

يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه نحو 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها 80 سعوديا على درجة عالية من الاحترافية.