تجارب مبتعثي أمريكا في رمضان تجسد روح التعاون والاحترام

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وتتمثل أهمية هذه التجربة بشكل خاص في ظروفها الاستثنائية، حيث يتمحور الكثير من محاضرات الدراسات العليا حول الفترة المسائية، مما يزيد من تحديات الصيام والصلاة خلال هذا الشهر الكريم.
على الرغم من ذلك إلا أن هناك محاضرات صباحية لبعض التخصصات ما بين الثامنة والتاسعة صباحا، كما وضح طالب الدكتوراه في جامعة تكساس التكنولوجية محمد الشهراني الذي يدرس تخصص الاقتصاد.
وأضاف «لدي مهمة يومية أخرى متمثلة في إيصال ابني إلى الروضة واصطحابه إلى المنزل، مما يجعل تجربة الصيام أكثر صعوبة، ومع ذلك أستشعر عظم الأجر خلال هذا الشهر الكريم في الجمع ما بين طلب العلم والصيام».
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