شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية تحتضن أول متحف تيم لاب بوردرليس بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وزارة الثقافة بالتعاون مع فريق تيم لاب الفني، على إنجاز عمليات بناء المتحف الرئيس الجديد لمتحف «تيم لاب بوردرليس جدة» الواقع في منطقة جدة التاريخية، والذي سيعرض أكثر من 50 عملا فنيا تجريبيا صممتها مجموعة «تيم لاب» الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وسيكون أول متحف من نوعه يتم إنشاؤه وبشكل دائم في منطقة الشرق الأوسط.

ويشهد المتحف الضخم تقدما مضطردا في عملياته الإنشائية، وتبلغ مساحة المتحف الواقع على سواحل البحر الأحمر لمدينة جدة 10 آلاف م2، ويتم بناؤه على ضفاف بحيرة الأربعين مطلا على المناظر البانورامية الساحرة لمنطقة جدة التاريخية، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وانطلق أول متحف «تيم لاب بوردرليس» من العاصمة اليابانية طوكيو في يونيو 2018، واستقبل أكثر من 2.3 مليون زائر سنويا، محققا رقما قياسيا عالميا لأكثر متحف استقطابا من قبل مجموعة فنية واحدة.

ويأتي إنشاء متحف «تيم لاب بوردرليس» في مدينة جدة بالمملكة، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومجموعة تيم لاب، وفي إطار جهود الوزارة لاستقطاب أفضل المعارض والمتاحف الفنية العالمية، وتوفير تجربة ثقافية فنية إبداعية داخل المملكة، إلى جانب إثراء المناطق التراثية، ومن بينها منطقة جدة التاريخية، بالمحتوى الإبداعي النوعي الذي يؤكد مضي مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي نحو مستهدفاته التنموية، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

متحف تيم لاب بوردرليس