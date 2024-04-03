تحالف استراتيجي لدعم البحث والابتكار في المملكة

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وأكد رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان، خلال فعاليات «يوم سابك» الأول المقام في رحاب الجامعة، على إنجازات هذه الشراكة التي تدلل على الالتزام بالابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقا.
بدورها نوهت نائبة رئيس «كاوست» للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، بـ»يوم سابك»، كونه يجسد روح التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ويتماشى بجلاء مع رؤية السعودية 2030 والتطلعات الاستراتيجية للجامعة، بما يحفز الأبحاث التحويلية والابتكارات المؤثرة التي تحقق النمو المستدام.
من جانبه أفاد نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتقنية والابتكار، وكبير مسؤولي التقنية والاستدامة في سابك الدكتور بوب موهن، بأن مستقبل التعاون بين سابك وكاوست يحمل إمكانات واعدة لمشاركة أعمق.
مشيرا إلى أن هذا التجمع يسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والأكاديمي، لاستكشاف التحديات والفرص الأوسع نطاقا في مجال البتروكيماويات.
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