تحالف استراتيجي لدعم البحث والابتكار في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» تحالفا استراتيجيا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، لدعم منظومة البحث والابتكار في المملكة، وتحقيق الطموحات نحو تنمية اقتصادية مستدامة ومتقدمة، ذات الاستثمار الأمثل، بما يخدم توجهات رؤية المملكة 2030 بالتركيز على المجالات الناشئة، ذات الأهمية تجاه الاقتصاد الدائري، والحياد الكربوني، والحلول المتميزة.

وأكد رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان، خلال فعاليات «يوم سابك» الأول المقام في رحاب الجامعة، على إنجازات هذه الشراكة التي تدلل على الالتزام بالابتكار والاستدامة، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقا.

بدورها نوهت نائبة رئيس «كاوست» للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، بـ»يوم سابك»، كونه يجسد روح التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ويتماشى بجلاء مع رؤية السعودية 2030 والتطلعات الاستراتيجية للجامعة، بما يحفز الأبحاث التحويلية والابتكارات المؤثرة التي تحقق النمو المستدام.

من جانبه أفاد نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتقنية والابتكار، وكبير مسؤولي التقنية والاستدامة في سابك الدكتور بوب موهن، بأن مستقبل التعاون بين سابك وكاوست يحمل إمكانات واعدة لمشاركة أعمق.

مشيرا إلى أن هذا التجمع يسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والأكاديمي، لاستكشاف التحديات والفرص الأوسع نطاقا في مجال البتروكيماويات.