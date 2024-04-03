شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم على برنامجين تعليميين عبر منصة «ادرس في السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل والتبادل الثقافي والأكاديمي، وتقديم الدعم للطلاب الدوليين، وتعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية.
ويتضمن برنامج (دورات تعليم اللغة العربية لأغراض عامة)، الذي يقدمه معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها، تدريس المهارات التواصلية للغة العربية بما يشمل القراءة والاستماع والتحدث والكتابة وفق الأطر العالمية لتعليم اللغات.
كما يركز برنامج (مرحبا في السعودية) الذي يقدمه معهد اللغة الإنجليزية، على التعريف بالعادات والتقاليد السعودية، متضمنا آداب السلوك الاجتماعي، والزي السعودي، والتحيات المناسبة.
وتأتي البرامج المقدمة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن جهود الجامعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة 2025، من خلال تقديم برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، وتعزيز الحضور الدولي المؤثر، ومد جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي.
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