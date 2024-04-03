استحداث 5 منح بحثية في الصحة والسلامة المهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم تدشين 5 منح بحثية بدعم قيمته 200 ألف ريال في عدد من مسارات الصحة والسلامة المهنية، شهد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، نائب رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الدكتور عبدالله أبوثنين، الحفل الختامي لفعاليات «هاكاثون السلامة والصحة المهنية»، بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وأكد أن هذه المناسبة تأتي تتويجا للتعاون المثمر بين المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية وجامعة أم القرى، في إنشاء مركز للبحث والابتكار، لتطوير واقع السلامة والصحة في سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، لتطوير حلول جديدة وفعالة، لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، إذ يعد المجال جانبا أساسيا من العمل اللائق، وجزءا أساسا من تحسين وتطوير بيئة العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء العاملين لأعمالهم وظروفهم المعيشية.

بدوره أوضح رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب، أن الجامعة تسعى لاستدامة التطوير في منظومة البحث العلمي والابتكار، ودعم ريادة الأعمال ببرامج نوعية، تسهم في تحفيز الباحثين والمهتمين من الطلاب والمتخصصين والمبتكرين، لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ريادية، تدعم الاقتصاد المعرفي وتواكب سوق العمل المحلي والعالمي، بما يوائم مستهدفات رؤية المملكة، وتحسين جاهزية الشباب السعودي لبيئة العمل.

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