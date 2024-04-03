خفض معدلات السمنة والأمراض المزمنة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع الوعي بسلامة الغذاء، وخفض معدلات السمنة والأمراض المزمنة بالمملكة، استضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض، عددا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتخصصية بالمملكة، بحضور رؤساء وأمناء مجالس إدارات الجمعيات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، أهمية دور المؤسسات والجمعيات والجهات غير الربحية، وضرورة التعاون والتكامل معها، للإسهام في تعزيز صحة الإنسان وتقليل عبء الأمراض المزمنة، للحد من الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

وأشار إلى أن رسالة «الهيئة» تقوم على حماية المجتمع، خلال التشريعات والمنظومة الرقابية الفعالة، لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف. وانطلاقا من حرصها على حماية المستهلك وتعزيز الصحة العامة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سعت «الهيئة» إلى الحد من الأمراض المزمنة والمنقولة بالغذاء وتجاوزها.

واستعرض رئيس الغذاء والدواء في حديثه إسهامات «الهيئة» في هذا المجال، خلال وضع التشريعات ذات العلاقة بالغذاء، والتي تضمن سلامته وتحسين النمط التغذوي الصحي، والرفع من جودة الحياة لدى الفرد، ونشر الوعي بالغذاء لجميع أطياف المجتمع، بهدف خفض معدلات انتشار السمنة والأمراض المزمنة بالمملكة. ومن ضمن الإسهامات أيضا الأنشطة الرقابية التي تنفذها «الهيئة»، بالشراكة مع الجهات الحكومية خلال استحداث منظومة متكاملة لعمليات رصد ومراقبة الأغذية، يتم فيها جمع مختلف العينات الغذائية ضمن خطة مبنية على تقييم المخاطر.