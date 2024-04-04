شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أجواء إيمانية وروحانية خلال صلاة القيام بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أظهرت الصور كثافة قاصدي المسجد النبوي خلال اصطفافهم لصلاة القيام في ليلة 25 من شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المعنية بالمسجد لراحة قاصدي مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.ووثقت الصور الأجواء الإيمانية والأخوية بين المصلين على اختلاف جنسياتهم وألوانهم في المسجد النبوي.