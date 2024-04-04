شكرا لمتابعة خبر عن لماذا سمي نجم السّماك بهذا الاسم .. الزعاق يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب تسمية نجم السّماك بهذا الاسم.

وقال الزعاق أن السماء مليئة بالنجوم، منها للاستدلال ومنها للتوقيت ومنها للحساب، وأشهر النجوم عند العرب السّماك والثرية والمرزم.

وأضاف الزعاق أن الثرية لحساب البرد، والمرزم لحساب الحر، وسماك لحساب المطر، مشيرا إلى أن ظهور السماك قبيل شروق الشمس دليل على بداية الأمطار الصيفية.

وتابع الزعاق أن العامة يسمون السّماك بالحمميين نظراً لحمو وجه السماء وباطن الأرض.