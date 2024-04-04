شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث تعزيز أوجه التعاون مع السفير البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، السفير البريطاني لدى المملكة نبيل كرمبتون، لمناقشة مشاركته المرتقبة في مؤتمر (Great Futures) الذي سيعقد في الرياض في شهر مايو المقبل.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي، وبحث الفرص المستقبلية بين البلدين. ملف ابتعاث الطلبة وتناول اللقاء ملف ابتعاث الطلبة وتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا، إلى جانب التبادل العلمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار التعليمي في المملكة.