شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. تهيئة 173 جامعًا ومصلى لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الصيانة والنظافة

الدمام - شريف احمد - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف تجهيز 173 جامعًا ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.وأوضح الفرع أنه شرع منذ وقت مبكر في التجهيزات، حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.وتوزعت هذه المصليات والجوامع بواقع 59 في سكاكا، و20 في محافظة دومة الجندل، و17 في صوير، و31 في طبرجل، و46 في القريات.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، أنه جرى تهيئة الجوامع ومصليات العيد بكل الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل.ولفت إلى أن وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.العناية ببيوت اللهكما شاركت أمانة منطقة الجوف بالتعاون والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في أعمال تهيئة وتجهيز المصليات من خلال أعمال النظافة والتسوية للمصليات ومحيطها.وقدم مدير عام فرع الشؤون الإسلامية الشكر لأمانة المنطقة على الجهود المبذولة لتهيئة مصليات العيد والعناية ببيوت الله.