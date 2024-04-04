شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. أكثر من 3 ملايين مصلية في النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بالقسم النسائي أعمالها في خدمة قاصدات المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وبلغ عدد المصليات في أقسام النساء والساحات بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 3,214,650 مصلية، فيما بلغ عدد وجبات إفطار الصائمات الموزعة 974,309 وجبات.

إضافة إلى توزيع 1,120,440 لترًا من ماء زمزم، وأكثر من 163,000 عبوة ماء زمزم جاهزة. دروس وكتيبات ونشرات وفي خدمات التوجيه والإرشاد نظمت الهيئة 754 درسًا باللغة العربية، 213 منها بعدد من اللغات، كما جرى توزيع أكثر من 14,316 من الكتيبات والنشرات.

واستقبل معرض نوادر المخطوطات بالمسجد النبوي 11 وفدًا نسائيًا يضم 337 زائرة، كما استقبل عمارة المسجد النبوي 24 وفدًا نسائيًا يضم 707 زائرات.

وتواصل الهيئة سعيها الحثيث لتقديم منظومة خدمات متكاملة، وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.