شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. وزير الحرس الوطني يفتتح مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، والتابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم ألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر القناوي كلمة، عبر فيها سعادته واعتزازه بتشريف سموه لافتتاح أحدث المشروعات الطبية بالوزارة، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة - أعزها الله -، ويجسد حرص وزير الحرس الوطني وتطلعاته الدائمة في تطوير وتحديث المرافق الصحية، وتوجيهاته الكريمة لتوفير أفضل الخدمات الطبية المتقدمة، والتي تشكل إضافات نوعية فاعلة للقطاع الصحي بالمملكة.

عرض مرئي

ثم شاهد سمو وزير الحرس الوطني عرضًا مرئيًا عن المشروعات الطبية التي جرى افتتاحها، شملت مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، الذي شيُد وفق أعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام الذي يراعي الطاقة والبيئة والارتباط مع المنظومة الصحية المحيطة بفاعلية وكفاءة على مساحة بناء تبلغ 100 ألف متر مربع، بارتفاع 14 طابقًا، وبسعة 467 سريرًا.

وحصل على اعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (LEED)، ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات الذي جرى تشييده وبناؤه بمواصفات عالمية في التصميم المستدام، وعلى مساحة بناء تبلغ 60 ألف متر مربع، بارتفاع 6 طوابق وبسعة 252 سريرًا، وجرى تجهيزه بأحدث التقنيات في أدق التخصصات العصبية بإشراف كوكبة من الكوادر الصحية من المؤهلين تأهيلًا عاليًا، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة، ليكون منبرًا للعلم والتدريب والبحث والابتكار في هذا المجال.



بعد ذلك تجول سموه في أجنحة ومرافق مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات، مطلعًا على ما تحتويه من أجهزة طبية متقدمة جرى تجهيزها بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.