في يومه العالمي.. "مسام" ينتزع أكثر من 435 ألف لغم باليمن منذ انطلاقه

مشروع مسام في اليمن

معالجة المتضررين من الألغام

الدمام - شريف احمد - يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، إذ يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام.كما يدعو إلى تعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المنكوبة والتخفيف من معاناة المتضررين.ورغم المخاطر التي يواجهونها، تمكنت فرق مشروع "مسام" منذ انطلاق المشروع في عام 2018م وحتى الآن من انتزاع أكثر من 435 ألف لغم زرعت بعشوائية في مختلف المناطق اليمنية.وسببت تلك الألغام وفيات وإصابات بالغة وعاهات للآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.ولم تتوقف جهود المملكة عند هذا، بل امتدت أياديها البيضاء لتقديم العلاج للمتضررين من تلك الألغام، من خلال إطلاق "برنامج الأطراف الصناعية" والذي قدمت مراكزه حتى الآن أكثر من 206 ألف خدمة مجانية. This is a Twitter Status: انتزاع 934 لغمًا زرعتها مليشيا This is a Twitter Status في This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما تضمنت أيضا تركيب الأطراف الصناعية وصيانتها وحالات التأهيل الفني والبدني (العلاج الطبيعي والنفسي) للمصابين لكي تعود البسمة إلى محياهم، ويكونوا أشخاصاً منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعة.وخلال الفترة 1/1/2020 – 29/2/2024م، استفاد من مراكز الأطراف أكثر من 56 ألف فرد في محافظات تعز وعدن ومأرب وسيئون.