شكرا لقرائتكم خبر عن ”السياحة“ لرجال الأعمال والمستثمرين: لا مزاولة للأنشطة السياحية دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة السياحة رجال الأعمال والمستثمرين من مزاولة أي من الأنشطة السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.
وأكدت على ضرورة حصول جميع منشآت الضيافة السياحية، مثل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام السياحة.
وأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وتحفيز مرافق الضيافة السياحية المرخصة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار.
كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين إلى التأكد من حصولهم على الترخيص اللازم قبل البدء بأي نشاط سياحي، تجنباً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من المرافق المرخصة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة السياحة.
يذكر ان وزارة السياحة اكدت في وقت سابق أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.
وأكدت على ضرورة حصول جميع منشآت الضيافة السياحية، مثل الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام السياحة.
وأوضحت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تطبيق الأنظمة ذات الصلة، وتحفيز مرافق الضيافة السياحية المرخصة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار.
العقوبات النظامية
كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين إلى التأكد من حصولهم على الترخيص اللازم قبل البدء بأي نشاط سياحي، تجنباً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من المرافق المرخصة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة السياحة.
يذكر ان وزارة السياحة اكدت في وقت سابق أن من يزاول أي نشاط سياحي قبل الحصول على الترخيص يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.