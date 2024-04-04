شكرا لقرائتكم طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه بالإمكان معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال “دراسة الأهلية”، ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وتم اليوم الأربعاء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب متابعات الخليج 365، ويمكن معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

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الاعتراض على الدعم

ويتيح البرنامج تقديم اعتراض على مبلغ الدعم بشرط مرور 5 أيام على الدفعة، ويستمر تلقي الاعتراضات على مدار 90 يومًا، وفي حال قبول الاعتراض يتم التعويض بأثر رجعي عن الدفعات المستحقة، كما يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد إعلان نتيجة الأهلية بعد مرور 5 أيام أيضًا ولمدة 3 أشهر.

موعد حساب متابعات الخليج 365

وكان البرنامج أعلن على لسان المتحدث الرسمي عن تقديم موعد إيداع الدفعة القادمة من الدعم استحقاق إبريل 2024.

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج عبر منصة إكس: “نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر إبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون يوم الأربعاء 3 إبريل 2024م”.

استمرار الدعم الإضافي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد وجه، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.