شكرا لمتابعة خبر عن تجهيز 906 جوامع ومصليات لصلاة العيد بمنطقة المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (906) جوامع ومصليات في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن الفرع شرع ومنذ وقت مبكر بالحرص والتأكد من جاهزية كافة الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية وصيانة وتنظيف وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وأضاف مدير الفرع أن فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بالفرع عملت على التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف بتلك الجوامع والمصليات.​