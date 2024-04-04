شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة رقعة التشجير.. أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مبادرة "يغرس" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرة السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة "يغرس"، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهدف إلى زيادة أعمال التشجير وتعزيز جهود حماية البيئة ومكافحة تغير المناخي بالمنطقة.ذلك بحضور معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومدير فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ حسين بن علي بكار.وحرصت الرئاسة من خلال المبادرة إلى مواكبة مبادرة السعودية الخضراء، عبر زراعة الأشجار على الطرق السريعة التي تربط المدينة المنورة مع المدن والمحافظات على امتداد 100 كيلومتر في كلا الاتجاهين، وذلك في إطار تعزيز دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية، ورفع مستوى جودة الحياة بما يحقق حماية البيئة ويوسع نطاق الغطاء النباتي بالمنطقة.وقدّم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته للمبادرة التي تأتي تفعيلاً للشراكات بين القطاعات الحكومية وغير الربحية ودعماً للطاقات التطوعية وترسيخ جهود الأفراد وتفعيل دورهم في بناء مستقبل مستدام بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.