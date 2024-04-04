تعيين "سمر عقروق" مديرةً عامة لـ"استوديوهات MBC"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت "MBC" تعيين "سمر عقروق" بمنصب مديرة عامة لـ"استوديوهات MBC"، بالإضافة لمهامّها كمديرة عامة للإنتاج.

وانضمّت "سمر عقروق" إلى "MBC" في عام 1995، وتدرّجت في مناصبها الإدارية على مدى نحو ثلاثة عقود.

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