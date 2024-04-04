شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز أكثر من 900 جامعًا ومصلى لصلاة العيد بمنطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، جميع استعداداته لتهيئة وتجهيز (906) جوامع ومصليات في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها؛ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور وجب بن علي العتيبي، أن الفرع حرص منذ وقت مبكر على جاهزية جميع الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين، وذلك من خلال القيام بجولات تفقدية ميدانية وصيانة وتنظيف وتوفير الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمصليات في المنطقة والمحافظات التابعة لها، وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وبين أن فرق الصيانة والنظافة والتشغيل بالفرع عملت على التأكد من سلامة الإضاءة والتكييف بتلك الجوامع والمصليات.

