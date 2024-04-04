أنشطة ولي العهد بين التنمية والتحقيق سعي مستمر

خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، شهدت المملكة العربية السعودية سلسلة من الإنجازات والأنشطة التي ساهمت في تقدمها وتنميتها، مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة تنافس دول العالم. تتضمن هذه الإنجازات التقدم في مختلف المجالات، بما في ذلك السلم والتنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الرئيسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى حماية الحلفاء وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وهذه بعض من الأنشطة والأعمال التي قام بها وأشرف عليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان:

2023

13 أبريل

أربع مناطق

أطلق ولي العهد أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

14 مايو

اسم الملك

أعلن ولي العهد عن إطلاق اسم الملك سلمان على حيي «الواحة» و«صلاح الدين» في مدينة الرياض وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها.

5 يونيو

الأندية الرياضية

يأتي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

7 يونيو

رجال الأعمال

تحت رعاية ولي العهد.. وزير الخارجية يفتتح الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني في الرياض، ويعد الحدث الاقتصادي العربي الصيني الأكبر من نوعه، ويهدف المؤتمر، لتعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، من أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل الإمداد، والابتكار، وغيرها.

20 يونيو

استضافة إكسبو

ولي العهد يشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

حيث يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

16 يوليو

توطيد العلاقات

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

20 أغسطس

ولي العهد يطلق الإستراتيجية الجديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، التي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصادات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

27 أغسطس

ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأكد أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).

4 سبتمبر

ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية.

9 سبتمبر

وزارة الإعلام تقيم «واحة الإعلام» في نيودلهي بالتزامن مع قمة العشرين وزيارة ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.

وتعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.

10 سبتمبر

ولي العهد يعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتأتي هذه المذكرة بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.

25 سبتمبر

ولي العهد يطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة.

ويهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب المملكة بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم إستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

16 أكتوبر

ولي العهد يعلن إطلاق شركة «اردارا» وباكورة مشاريعها «الوادي» قلب أبها.

حيث أعلن عن إطلاق شركة «اردارا» بهدف تطوير مشروع «وادي أبها» بمنطقة عسير باكورة مشاريع الشركة، لتكون مركزًا حضريًا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليًا وعالميًا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

22 أكتوبر

ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية كوريا ويعقدان اجتماعًا موسعًا وجلسة مباحثات رسمية ويشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

10 نوفمبر

ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية الإفريقية، وذكر في كلمة ألقاها عن حرص المملكة والدول الإفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإدانتها لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ وتأكيده على ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

حيث تدعم المملكة والدول الإفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

11 نوفمبر

رفض العدوان

انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض.

أكد فيها ولي العهد إدانة المملكة ورفضها القاطع للحرب التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين والتي ذهب ضحيتها آلاف المدنيين العزل.

28 نوفمبر

منتدى جازان

انطلاق النسخة الأولى لمنتدى جازان للاستثمار بقيمة 38 مليار ريال تحت رعاية ولي العهد، والذي يهدف لتوفير استثمارات في المنطقة بقيمة 38 مليار ريال في العديد من المشاريع.

5 ديسمبر

تعاون أمني

في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد لدولة قطر

أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم يعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، ونوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.

6 ديسمبر

تعزيز النمو

بعد إعلان ميزانية عام 2024.. أكد ولي العهد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهًا بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

07 ديسمبر

مدينة القدية

ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية، وأوضح أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليًا، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

2024

25 يناير

جودة الحياة

أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الإستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

1 فبراير

مركز إلكتروني

أعلن ولي العهد إطلاق شركة «آلات» لتسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

5 فبراير

تنسيق إقليمي

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع ولي العهد غزة والاندماج في المنطقة، وواصل الجانبان المناقشات حول التنسيق الإقليمي لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وناقشوا أيضًا أهمية بناء منطقة أكثر تكاملا وازدهارًا. وأكدا مجددًا على الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

7 فبراير

سعودي بحريني

ترأس ولي العهد وولي عهد مملكة البحرين اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني.

وأشاد ولي العهد بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط المملكتين وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار والنماء لشعوبها، منوهًا بأن ما يقوم به مجلس التنسيق السعودي البحريني واللجان المنبثقة عنه من أعمال ومبادرات في كافة مجالات التعاون؛ من شأنها أن تحقق المنفعة لمواطني البلدين وتلبي تطلعات قيادتيهما.

14 فبراير

الملكية الفكرية

إنفاذًا للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية. أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء «نيابة الملكية الفكرية».

29 فبراير

قطاع غزة

ماكرون وولي العهد يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالبحر الأحمر.

حيث أعلنت الرئاسية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث هاتفيًا مع ولي العهد الحاجة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، علاوة على خفض التصعيد في البحر الأحمر.

4 مارس

‏The Line

شارك مطورو مشروع مدينة نيوم العملاق تحديثا لتقدم أعمال البناء في المشروع، حيث تمضي السعودية قدمًا في أعمال بناء المشروع، لتحقيق نجاحه. ففي 2017، أطلق ولي العهد مشروع نيوم الجريء الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل 100% بالطاقة المتجددة، لتكون نموذجًا جديدًا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، حيث يمكن البشرية من التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.

27 مارس

السعودية الخضراء

أطلق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء بهدف تفعيل دور فئات المجتمع كافة، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في السعودية.

والمبادرة الوطنية الطموحة التي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة، اختير لها يوم 27 مارس من كل عام للاحتفال بذكرى إطلاقها، وليكون مناسبة وطنية توعوية تحت اسم «يوم مبادرة السعودية الخضراء».