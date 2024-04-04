شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ"اليوم": ولي العهد أطلق مشروعًا يحمي أكثر من 700 مسجد تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام