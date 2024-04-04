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شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ"اليوم": ولي العهد أطلق مشروعًا يحمي أكثر من 700 مسجد تاريخي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح مختصون خلال حديثهم لـ"اليوم" أن مشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» انطلق ليحمي أكثر من 700 مسجد تاريخي، وهو يهتم بأدق التفاصيل لتعود المساجد إلى ما كانت عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وإضافة عناصر جديدة ضرورية مثل تخصيص مصليات للنساء، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المساجد التاريخية، مبينين أن المشروع ينفذ من خلال شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، والذي تم عبر برنامج إعمار المساجد التاريخية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
وكعادة سموه بترجمة الأقوال لأفعال فقد تم الإنتهاء من ترميم وتأهيل 30 مسجد كمرحلة أولى بتكلفة 150مليون ريال والعمل جارٍ على ترميم وتأهيل100 مسجد بمختلف مناطق المملكة، علماً أن أقدم مسجد تم ترميمه يعود لعام العاشر الهجري، مبيناً أن مجموع المساجد التاريخية المستهدفة في كافة أنحاء المملكة «703» مسجد على النحو التالي حسب العدد الأكبر فالأكبر:
داعياً الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة بيوت الله في كل بقاع الأرض ونسأل الله العون لولي العهد في تحقيق طموحاته السامية.
اهتمام وعناية الدولة السعودية بالمساجدبين الناشط الاجتماعي والثقافي "حسن مخافة" أنه ومنذ بداية الدولة السعودية الأولى وهي تولي الجوانب الدينية كل اهتمامها وعنايتها ابتداء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكافة المساجد في مختلف أنحاء المملكة، ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعناية بالمساجد التاريخية وإعادة تأهيلها نقلة نوعية تدل على بعد نظره بل تجاوز هذا الأمر بالتوجيه على الاهتمام بما سينفذ من مساجد حديثة ليكون تصميمها يتفق ويتماشى مع تصميم المساجد التاريخية.
حسن مخافة
وكعادة سموه بترجمة الأقوال لأفعال فقد تم الإنتهاء من ترميم وتأهيل 30 مسجد كمرحلة أولى بتكلفة 150مليون ريال والعمل جارٍ على ترميم وتأهيل100 مسجد بمختلف مناطق المملكة، علماً أن أقدم مسجد تم ترميمه يعود لعام العاشر الهجري، مبيناً أن مجموع المساجد التاريخية المستهدفة في كافة أنحاء المملكة «703» مسجد على النحو التالي حسب العدد الأكبر فالأكبر:
- عسير 243
- الباحة 98
- القصيم 92
- مكة المكرمة 74
- الرياض 71
- حائل 55
- جازان 24
- تبوك 17
- الشرقية 15
- الجوف 11
- نجران 3
داعياً الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة بيوت الله في كل بقاع الأرض ونسأل الله العون لولي العهد في تحقيق طموحاته السامية.
تعزيز قيم ومبادئ الدين الإسلاميمن جهته أشاد المستشار والباحث الشرعي، الدكتور زياد بن منصور القرشي، بمشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير المساجد التاريخية في جميع مناطق المملكة، وذكر أن هذا المشروع العظيم يجسد حرص واهتمام وعناية القيادة الرشيدة وولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وعمارة بيوت الله، وفي مقدمتها الحرمان الشريفان اللذان يحظيان باهتمام وعناية كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقوم بالعناية ببيوت الله، وخير دليل على ذلك هذا المشروع المبارك الذي يستهدف تأهيل المساجد التاريخية الذي أطلقه سمو ولي العهد، للمساجد التاريخية، والمحافظة على الأصالة العمرانية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية والتاريخية لتلك المساجد وإبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.
زياد القرشي