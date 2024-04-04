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ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن

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الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وعبر سمو ولي العهد، خلال الاتصال، عن دعم المملكة فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره، مؤكداً سمو ولي العهد على وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف.

وأعرب جلالة ملك الأردن عن التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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