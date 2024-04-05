تراند اليوم : ماسك يمنح مزايا جديدة ومجانية للعديد من الحسابات

صحيفة الخليج 365: قررت شركة "إكس"، منح العديد من الحسابات البارزة اشتراكات مميزة مجانية في خدمتها وشارة التحقق الزرقاء، حيث رفضها الكثير من الحسابات على الفور مما أثار الجدل.

نظام مدفوع

وجاءت هذه الخطوة بعد عام تقريباً من إنهاء المنصة التي يمتلكها إيلون ماسك هيكل التحقق السابق مقابل نظام مدفوع يسمح بالتحقق من أي شخص مقابل 8 دولارات شهرياً.

الاشتراكات المجانية

ويمكن أن يكون منح الاشتراكات المجانية محاولة للمنصة للاحتفاظ بالمستخدمين البارزين وزيادة التفاعل، لأنها خسرت الكثير من المستخدمين والمعلنين في عامها الأول تحت ملكية ماسك.

معلومات موثوقة

فيما حذر الخبراء في ذلك الوقت من أن القرار سيجعل من الصعب على المستخدمين العاديين العثور على معلومات موثوقة ويسهل نشر المعلومات الخاطئة والمحتوى الذي يحض على الكراهية.