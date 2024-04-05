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في جو من الروحانية.. مرتفعات الباحة تجمع الصائمين وقت الإفطار

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دفعت الأجواء المعتدلة المفعمة برائحة الأمطار التي تشهدها منطقة الباحة، الصائمين للتنزه والإفطار على المرتفعات الشاهقة.
وتعزز المناظر الطبيعية في منطقة الباحة بالأجواء الماطرة والخلابة، وامتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء، لتضفي صورة رائعة للمنتزهات.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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