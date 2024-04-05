شكرا لقرائتكم خبر عن في جو من الروحانية.. مرتفعات الباحة تجمع الصائمين وقت الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت الأجواء المعتدلة المفعمة برائحة الأمطار التي تشهدها منطقة الباحة، الصائمين للتنزه والإفطار على المرتفعات الشاهقة.وتعزز المناظر الطبيعية في منطقة الباحة بالأجواء الماطرة والخلابة، وامتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء، لتضفي صورة رائعة للمنتزهات.