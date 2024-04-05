شكرا لقرائتكم خبر عن في العشر الأواخر.. 4700 معتكف في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي 4700 معتكف ومعتكفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذا العام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

وخصصت الهيئة مواقع للمعتكفين في المسجد النبوي بقسم الرجال والنساء، وحددت السلم الكهربائي رقم 6 وسلم 10 للرجال للصعود لموقع الاعتكاف، فيما حددت أبواب 25 و24 لدخول المعتكفات.

جميع الخدمات والتسهيلات

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في مواقعهم التي تعينهم على أداء العبادة بيسر وسهولة، إذ تقدم لهم خدمات الوجبات والضيافة ودواليب حفظ الأمتعة وشحن الأجهزة.



بالإضافة إلى الخدمات الأساسية المقدمة لضيوف الرحمن، وتخصيص عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية للمعتكفين.

وعملت الهيئة على منح كل معتكف أسورة تمكنه من سهولة التنقل والدخول والخروج من المواقع المخصصة للمعتكفين والحصول على الخدمات بسهولة.