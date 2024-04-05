شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الإجازة.. فعالية "انزل البلد " تسلط الضوء على تاريخ وثقافة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت فعالية "انزل البلد" مع بدء أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين العديد من المواطنين والزوار والسياح من داخل جدة وخارجها، التي تقدم العديد من الفعاليات المختلفة، ابتداء من منطقة المطاعم والمقاهي والمأكولات الشعبية، إلى جانب العروض الشعبية، وانتهاء بالأسواق والبازارات وركن مخصص للأطفال.

وتهدف فعاليات برنامج "انزل البلد" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة المنطقة التاريخية في جدة، وتعزيز الاهتمام بالفنون والثقافة، وتعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة البلد وجعلها واجهة سياحية ثقافية واقتصادية، وجعل جدة التاريخية مركزا ثقافًيا بارزًا على مستوى المنطقة.

دعم المنشآت الصغيرة

وتؤدي فعالية أنزل البلد دورًا مهمًا في دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير منافذ لهم لعرض وبيع منتجاتهم خلال الشهر الفضيل، ما يسهم في توسيع نطاق الأسواق المتاحة لهم على المستوى المحلي، وتطوير مهاراتهم التجارية.

