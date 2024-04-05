شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية إلى قاعدة "اندرافيدا" الجوية في اليونان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة اندرافيدا الجوية في اليونان؛ للمشاركة في التمرين الجوي المختلط المحارب «إنیوخوس 2024»، والذي یُنفذ الشهر الجاري بمشاركة قوات عدد من الدول الشقیقة والصدیقة.
وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرین إلى رفع مستوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة في بیئة حرب مشابھة للحرب الحقیقیة، والتدریب على التخطیط وتنفیذ عملیات جویة معقدة في بیئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.
تمرین "إنیوخوس 2024"ويُعد تمرین «إنیوخوس 2024» من أكبر التمارین العسكرية على مستوى قارة أوروبا، حيث تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنیة والمساندة.
وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرین إلى رفع مستوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة في بیئة حرب مشابھة للحرب الحقیقیة، والتدریب على التخطیط وتنفیذ عملیات جویة معقدة في بیئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.