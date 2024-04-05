شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية إلى قاعدة "اندرافيدا" الجوية في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام