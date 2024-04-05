شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 412 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

صلاة عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة تجهيز 412 جامعاً ومصلى لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر لعام 1445 هجرية.وأشارت الوزارة إلى صيانتها وتجهيزها وتعقيمها والتأكد من سلامة أجهزة الصوت، ومكيفات التبريد بمتابعة أكثر من 250 مراقباً ومراقبة.ويتواصل العمل المكثف على مدار الساعة منذ دخول شهر رمضان المبارك لمتابعة سير العمل، والتأكد من جاهزية بيوت الله تعالى ورصد الخلل والمشاكل الفنية والعمل على معالجتها بشكل فوري.وحدد موعد إقامة صلاة العيد بعد الشروق بـ 15 دقيقة، كما أعلن عن أسماء الجوامع والمصليات بوسط المدينة وجميع المحافظات والمراكز التابعة.