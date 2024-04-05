السعودية | حساب المواطن يكشف حالة تعيق استفادة المواطن من الدعم رغم أهليته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن معايير الأهلية هي الضوابط التي لابد أن تنطبق على المتقدم وأسرته لكي يتمكن من الاستفادة من البرنامج، وعادة يتم تحديث الأهلية خلال التحقق من بيانات المستفيد في موعد أقصاه 10 من كل شهر ميلادي، من ثم تتم دراسة أهلية المستفيد وقياس استحقاق الشهر الذي يليه، من ثم تصدر نتائج الأهلية من خلال الحساب الرسمي للبرنامج بشكل شهري.

وتابع حساب المواطن ممثلا في خدمة المستفيدين موضحا أنه يمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب المستفيد من خلال أيقونة دراسة الأهلية، وأشار البرنامج في وقت سابق إلى أن هناك حالة تعيق استفادة المواطن من الدعم رغم أهليته، وهي ألا يستوفي شروط الاستحقاق وهي المعايير التي يتم التحقق منها لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته وهي “مجموع دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة، أعمار أفراد الأسرة” وفق “سيدتي”.

آلية التحقق من أهلية حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في بوابة نفاذ.

ستصلك رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، اضغط على متابعة.

اختر من القائمة الرئيسية دراسة أهلية.

ستظهر لك كافة البيانات المتعلقة بأهلية حساب المواطن الخاصة بك.

وفي حالة كنت غير مؤهل أكد حساب المواطن أنه بإمكان المستفيد تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض المستفيد عن الفترة الماضية بأثر رجعي في حال استحق، وتتم تلك العملية خلال مدة أقصاها 5 أشهر، ويتم تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية خلال خطوتين، الدخول على أيقونة دراسة الأهلية، والضغط على تقديم اعتراض على الأهلية.

وتابع حساب المواطن موضحا أنه يتم تعويض المستفيد في حال تقديم الاعتراض وتم قبولة مع الاثر الرجعي، مشيرا إلى أنه لا يتم التعويض بأكثر من 5 أشهر.

آلية التقديم في برنامج حساب المواطن

أشار حساب المواطن إلى أن البوابة الإلكترونية هي المنصة الوحيدة التي يمكن خلالها تلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، أو من خلال النفاذ الوطني، ومن ثم يقوم المستفيد بإنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية وتقديم المعلومات المطلوبة الخاصة به وبالتابعين له، وإرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

أما عن آلية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد عبر بوابة حساب المواطن، فقد أوضح البرنامج أنه يتم الدخول للبوابة ثم الذهاب لصفحة “تفاصيل الطلب” والقيام بتعديل المعلومات المطلوبة.