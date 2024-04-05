محسن آل شلي- اليوم

فتحي البنعلي- اليوم

عيسى العيد- اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لـ"اليوم": جزيرة دارين وتاروت نموذج فريد لإنجازات سمو ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية