شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديون لـ"اليوم": عمل دؤوب لـ 7 أعوام جعل المملكة محط أنظار العالم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.