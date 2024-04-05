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"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار على منطقة الرياض

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل "الرياض العاصمة- الدرعية- عفيف- الدوادمي- القويعية- المزاحمية- الحريق- الخرج- حوطة بني تميم- المجمعة- ثادق- مرات- ضرماء- الغاط - الزلفي- شقراء- حريملاء- رماح- وادي الدواسر- الأفلاج- السليل" من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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