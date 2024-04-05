شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل "الرياض العاصمة- الدرعية- عفيف- الدوادمي- القويعية- المزاحمية- الحريق- الخرج- حوطة بني تميم- المجمعة- ثادق- مرات- ضرماء- الغاط - الزلفي- شقراء- حريملاء- رماح- وادي الدواسر- الأفلاج- السليل" من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.