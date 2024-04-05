شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

التعامل مع تسرب الغاز

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق، وإصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم.أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات، وقدمت طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز.ونبهت عبر حسابها على منصة إكس، إلى أنه في حال تسرب الغاز، يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام.