شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الـ27 من رمضان .. جموع المصلين يصلون العشاء والتراويح في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية