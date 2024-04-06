شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية.. "الأرصاد" يصدر تعليمات مهمة خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية خلال عيد الفطر

الدمام - شريف احمد - أصدر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تعليمات مهمة بشأن التعامل مع ظروف الطقس في المملكة.وأكد في منشور على صفحته الرسمية في "إكس" ضرورة متابعة تقارير الطقس والأخذ بتعليمات الجهات المعنية خصوصا في فترة إجازة عيد الفطر، لا سيما مرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، متمنين للجميع إجازة آمنة سعيدة.وبين أن تلك التعليمات تأتي نظراً لما تشهده مناطق المملكة من تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة مثل جريان السيول، ورياح نشطة، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.