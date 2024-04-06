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تقلبات جوية.. "الأرصاد" يصدر تعليمات مهمة خلال أيام العيد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية.. "الأرصاد" يصدر تعليمات مهمة خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، تعليمات مهمة بشأن التعامل مع ظروف الطقس في المملكة.
وأكد في منشور على صفحته الرسمية في "إكس" ضرورة متابعة تقارير الطقس والأخذ بتعليمات الجهات المعنية خصوصا في فترة إجازة عيد الفطر، لا سيما مرتادي الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات والشواطئ، متمنين للجميع إجازة آمنة سعيدة.

الطقس في خلال عيد الفطر

وبين أن تلك التعليمات تأتي نظراً لما تشهده مناطق المملكة من تقلبات جوية مصحوبة بظواهر متعددة مثل جريان السيول، ورياح نشطة، وتساقط البرد وانعدام الرؤية الأفقية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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