شكرا لمتابعة خبر عن درايش يسلم سيارتين هدية للفائزين ويدعم التراث السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار استمرار نجاحات برنامج “درايش” الرمضاني على قناة السعودية، قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتسليم سيارتين هدية للفائزين في حلقتين مميزتين. فاز فهد مرتضى الحازمي من جازان في الحلقة الخامسة، ووليد سالم القطيم من الرياض في الحلقة الحادية عشر.

وقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون بتسليم السيارتين، من نوع جيلي، حيث جرى تسلمهما من قبل شركة الوعلان جيلي، كجوائز تقديرية لتميز الفائزين.

وتأتي هذه الجوائز ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون لتعزيز التراث السعودي وتنويعه، وذلك من خلال برنامج “درايش” الذي يحظى بتفاعل كبير من الجمهور.

ويقدم برنامج “درايش” مساحة للطهاة والحرفيين السعوديين خلال شهر رمضان، لعرض الأكلات الشعبية والحِرف اليدوية الفريدة التي تعكس تراث وثقافة المملكة.

ويعمل البرنامج بالإضافة إلى السيارات، على تقديم جوائز أخرى قيمة للجمهور خلال شهر رمضان، مثل الساعات الفاخرة والقسائم الشرائية، بهدف زيادة وعي المشاهدين وتحفيزهم لاكتشاف تاريخ وتراث المملكة والمشاركة الفعّالة في البرنامج.