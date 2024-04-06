تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن فتاة مفقودة بمحافظة أحد المسارحة

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لفقدان فتاة بمحافظة أحد المسارحة فإنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة.
صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لفقدان فتاة بمحافظة أحد المسارحة فإنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية