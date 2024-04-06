تراند اليوم : شاهد.. بيان أمني بشأن فتاة مفقودة بمحافظة أحد المسارحة

صحيفة الخليج 365: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لفقدان فتاة بمحافظة أحد المسارحة فإنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة.