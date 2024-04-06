شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. أجواء مفعمة بالإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

متابعة مستوى الأداء والخدمات

خدمات المصلين والزوار في المسجد النبوي

جهود رجال الأمن

الدمام - شريف احمد - في أجواء مفعمة بالإيمان والطمأنينة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات أدى جموع المصَلّين بالمسجد النبوي الشريف صلاتي التراويح والتهّجد في ليلة السابع والعشرين من رمضان،وتحظى بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.ووقف الأمير سلمان بن سلطان، ميدانياً على منظومة العمل في رحاب المسجد النبوي لمتابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمصلين وتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي وساحاته.كما استمع سموه لشرحٍ قدمه مدير شرطة المنطقة اللواء يوسف الزهراني عن المنظومة الأمنية وإدارة الحشود لضمان تسهيل دخول وخروج المصلين.أيضا زار سموه غرفة العمليات الأمنية في المسجد النبوي الشريف وقدّم قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، ملمحاً عن دور الغرفة الأمنية التي تشرف عليها الكوادر المتخصصة لمتابعة حركة المصلين ومراحل التفويج في الساحات وداخل المسجد النبوي.وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية ترجمة العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة - أيدهم الله - لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان وتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة ليتمكن المصلين من أداء صلواتهم بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات المميزة التي وفرتها الدولة.وثمّن سموه لكافة الجهات، الأعمال التي تقوم بها والتي تتطلب مضاعفة الجهود في خدمة المصلين والزوار.فيما تشير المؤشرات الإحصائية إلى تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية إلى 6190 حالة منذ بداية الشهر الفضيل، عبر فرق هيئة الهلال الأحمر في المسجد النبوي الشريف وساحاته.هذا بالإضافة إلى جهود رجال الأمن التنظيمية والإنسانية في المسجد والساحات والمنطقة المركزية، وتسخير خدمات 7900 متطوع ومتطوعة في منظومة الأعمال المقدمة للمستفيدين.واستقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المحيطة بالمسجد أكثر من 21 ألف مراجع.كما بلغ مجموع مياه زمزم التي ضخت إلى المسجد النبوي، منذ بداية الشهر الفضيل أكثر من 5.7 ألف طن، هذا بالإضافة إلى تسجيل أعلى حمل كهربائي في اليوم الـ 26 بمقدار 30.4 م.ف.أ.